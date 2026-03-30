Journée pêche L’étang Saint-Simon-de-Bordes

Journée pêche

L’étang Etang de St Simon de Bordes route d’Agudelle Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

selon les lignes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Journée Pêche avec lâchée de truites

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L’étang Etang de St Simon de Bordes route d’Agudelle Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com

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English :

Fishing day with trout release

L’événement Journée pêche Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge