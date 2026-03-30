Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée pêche L’étang Saint-Simon-de-Bordes

Journée pêche L’étang Saint-Simon-de-Bordes dimanche 19 avril 2026.

Lieu : L'étang

Adresse : Etang de St Simon de Bordes route d'Agudelle

Ville : 17500 Saint-Simon-de-Bordes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 10 10 15 selon les lignes

Journée pêche

L’étang Etang de St Simon de Bordes route d’Agudelle Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

selon les lignes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Journée Pêche avec lâchée de truites
  .

L’étang Etang de St Simon de Bordes route d’Agudelle Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95  cdfstsimondebordes17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fishing day with trout release

L’événement Journée pêche Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge