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Journée Pêche Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes

Journée Pêche Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Pièce de la font

Adresse : Etang Saint Simon de Bordes

Ville : 17500 Saint-Simon-de-Bordes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 10 10 15 1 ou 2 ligne max

Journée Pêche

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

1 ou 2 ligne max

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Journée de pêche ouverte à tous, avec un lâché de 60 kilos de truite et 5 grosses.
Matériels non fournis
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Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95  cdfstsimondebordes17@gmail.com

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English :

Fishing day open to all, with a release of 60 kilos of trout and 5 large trout.
Equipment not supplied

L’événement Journée Pêche Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge