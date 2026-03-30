Journée Pêche Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes

Journée Pêche

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

1 ou 2 ligne max

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Journée de pêche ouverte à tous, avec un lâché de 60 kilos de truite et 5 grosses.

Matériels non fournis

.

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fishing day open to all, with a release of 60 kilos of trout and 5 large trout.

Equipment not supplied

L’événement Journée Pêche Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge