Journée Pêche Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes
Journée Pêche Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes dimanche 19 avril 2026.
Journée Pêche
Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
1 ou 2 ligne max
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Journée de pêche ouverte à tous, avec un lâché de 60 kilos de truite et 5 grosses.
Matériels non fournis
.
Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing day open to all, with a release of 60 kilos of trout and 5 large trout.
Equipment not supplied
L’événement Journée Pêche Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge