Journée pédagogique sur les contrôles de l’administration (72), AgroCampus La Germinière, Rouillon (72), Rouillon

Journée pédagogique sur les contrôles de l’administration (72) Mardi 9 juin, 13h30 AgroCampus La Germinière, Rouillon (72) Sarthe

Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T13:30:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T13:30:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Comprendre un contrôle pour l’aborder sereinement

Cette demi-journée permet aux agriculteurs de découvrir en situation réelle comment se déroule un contrôle : étapes, critères étudiés, obligations, mais aussi possibilités d’échanges directs avec les agents de contrôle.

Démystifier pour mieux comprendre

L’objectif de cette rencontre est de vous présenter, de façon claire et transparente, le déroulement d’un contrôle et les principaux éléments examinés, afin de vous permettre d’anticiper ces démarches et de les aborder avec plus de sérénité.

Un moment d’échanges organisé en ateliers concrets, précieux pour aborder les contrôles avec davantage de sérénité et de compréhension.

Au programme

13 h 45 : accueil des participants.

14 h : introduction par la Chambre d’agriculture de la Sarthe et les Services de l’état

14 h 15 : les participants pourront échanger directement avec les agents des services de contrôle concernés et des conseillers chambre d’agriculture autour de 4 ateliers thématiques :

Atelier 1 : contrôles surfaces PAC avec un focus sur les mélanges Direction interrégionale de l’ASP

: contrôles surfaces PAC avec un focus sur les mélanges Direction interrégionale de l’ASP Atelier 2 : produits et pratiques phytosanitaires – DRAAF

: produits et pratiques phytosanitaires – DRAAF Atelier 3 : contrôles environnement – DDT et OFB

: contrôles environnement – DDT et OFB Atelier 4 : santé des animaux – DDPP

Informations pratiques

Lieu : AgroCampus La Germinière, Lieu-dit « La Germinière », 72700 ROUILLON.

Public concerné : les agriculteurs, techniciens, structures techniques et partenaires du monde agricole sont invités à participer à cette journée.

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La Chambre d’agriculture de la Sarthe et les services de l’Etat organisent une demi-journée pédagogique sur les contrôles en exploitation.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire