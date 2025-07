Journée Pétanque Escherange

Journée Pétanque Escherange dimanche 10 août 2025.

Journée Pétanque

Escherange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

L’association TEENS & CO vous propose une journée pétanque au terrain de loisirs entre Escherange et Molvange. Par équipe de deux, venez vous confronter aux autres joueurs locaux.

Une restauration est proposée sur place.

Inscription des duos obligatoire avant le 02 août, comprenant une boisson, un casse-croûte et une crêpe.Tout public

Escherange 57330 Moselle Grand Est +33 7 81 34 74 05 philippe.rau0054@orange.fr

English :

The TEENS & CO association is organizing a pétanque day at the leisure ground between Escherange and Molvange. In teams of two, come and play against other local players.

Catering available on site.

Registration for pairs is required before August 02, and includes a drink, a snack and a crêpe.

German :

Der Verein TEENS & CO bietet Ihnen einen Pétanque-Tag auf dem Freizeitgelände zwischen Escherange und Molvange an. In Zweierteams können Sie sich mit anderen lokalen Spielern messen.

Vor Ort wird eine Verpflegung angeboten.

Die Anmeldung der Duos ist vor dem 02. August obligatorisch und beinhaltet ein Getränk, einen Imbiss und einen Crêpe.

Italiano :

L’associazione TEENS & CO organizza una giornata di pétanque presso il campo di ricreazione tra Escherange e Molvange. In squadre di due persone, venite a sfidare altri giocatori locali.

Il catering sarà disponibile sul posto.

L’iscrizione a coppie è obbligatoria entro il 02 agosto e comprende una bevanda, uno spuntino e una crêpe.

Espanol :

La asociación TEENS & CO organiza una jornada de petanca en el terreno de recreo entre Escherange y Molvange. En equipos de dos, ven a competir contra otros jugadores locales.

Habrá servicio de catering in situ.

Es necesario inscribirse por parejas antes del 02 de agosto, e incluye una bebida, un tentempié y un crêpe.

L’événement Journée Pétanque Escherange a été mis à jour le 2025-07-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS