Journée Pétanque Escherange
dimanche 9 août 2026 · Escherange
Informations pratiques
Escherange
Journée Pétanque
Escherange Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’association TEENS & CO vous propose une journée pétanque au terrain de loisirs entre Escherange et Molvange. Par équipe de deux, venez vous confronter aux autres joueurs locaux.
Une restauration est proposée sur place.
Inscription des duos obligatoire avant le 02 août, comprenant une boisson, un casse-croûte et une crêpe.Tout public
10 .
Escherange 57330 Moselle Grand Est +33 7 81 34 74 05 philippe.rau0054@orange.fr
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English :
The TEENS & CO association is organizing a pétanque day at the leisure ground between Escherange and Molvange. In teams of two, come and play against other local players.
Catering available on site.
Registration for pairs is required before August 02, and includes a drink, a snack and a crêpe.
L’événement Journée Pétanque Escherange a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS