Journée pétanque et guinguette Terrains de pétanque Cailly

Journée pétanque et guinguette Terrains de pétanque Cailly dimanche 28 septembre 2025.

Journée pétanque et guinguette

Terrains de pétanque Route de Buchy Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Guinguette et boules…. Le cocktail idéal pour passer une bonne journée.

Doublettes parents enfants à partir de 10h et doublettes intergénérationnelles à partir de 14h.

Restauration sur place.

(Terrains tracés non homologués).

L’inscription est à faire à la Boucherie Gimer à cailly aux heures d’ ouverture ou par mail caill.events.76690@gmail.com Jusqu’au 25 septembre. .

Terrains de pétanque Route de Buchy Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie caill.events.76690@gmail.com

English : Journée pétanque et guinguette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée pétanque et guinguette Cailly a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin