Journée Pétanque

Le terrain de Pétanque de l’ecouvotte L’Écouvotte Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Journée Pétanque a l’Écouvotte !

Buvette et sandwich sur place. .

Le terrain de Pétanque de l’ecouvotte L’Écouvotte 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 78 83 54

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English : Journée Pétanque

L’événement Journée Pétanque L’Écouvotte a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS