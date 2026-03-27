Journée Pétanque L’Écouvotte
Journée Pétanque L’Écouvotte samedi 23 mai 2026.
Journée Pétanque
Le terrain de Pétanque de l’ecouvotte L’Écouvotte Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Journée Pétanque a l’Écouvotte !
Buvette et sandwich sur place. .
Le terrain de Pétanque de l’ecouvotte L’Écouvotte 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 78 83 54
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English : Journée Pétanque
L’événement Journée Pétanque L’Écouvotte a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS