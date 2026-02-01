Journée petit soigneur Les Magny
Journée petit soigneur Les Magny vendredi 13 février 2026.
Journée petit soigneur
auberge le rullet Les Magny Haute-Saône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-13 16:30:00
Date(s) :
2026-02-13
JOURNÉE “PETIT SOIGNEUR”, organisée par CVSB Refuge animalier.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Repas tiré du sac. Goûter inclus. Petite création à rapporter à la maison
Observation des animaux. Nourrissage & petites missions encadrées. Sensibilisation & médiation.
Sur inscription. .
auberge le rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée petit soigneur
L’événement Journée petit soigneur Les Magny a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL