Journée petit soigneur Les Magny

Journée petit soigneur

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

2026-02-13

JOURNÉE “PETIT SOIGNEUR”, organisée par CVSB Refuge animalier.

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Repas tiré du sac. Goûter inclus. Petite création à rapporter à la maison

Observation des animaux. Nourrissage & petites missions encadrées. Sensibilisation & médiation.

Sur inscription. .

auberge le rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com

