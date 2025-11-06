JOURNÉE PETITE ENFANCE | FAIRE CORPS AVEC SES LECTURES LE TOUT-PETIT ET L’OBJET LIVRE Montpellier

JOURNÉE PETITE ENFANCE | FAIRE CORPS AVEC SES LECTURES LE TOUT-PETIT ET L’OBJET LIVRE Montpellier jeudi 6 novembre 2025.

JOURNÉE PETITE ENFANCE | FAIRE CORPS AVEC SES LECTURES LE TOUT-PETIT ET L’OBJET LIVRE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Chacun ayant observé un bébé ou un très jeune enfant lire s’est rendu compte qu’il a un rapport au livre très physique et sensoriel. Il va le dévorer avec la bouche, l’explorer dans tous les sens, lire allongé, debout, en mouvement. Tout son corps sera mobilisé par cette action. La Médiathèque départementale de l’Hérault vous propose d’explorer cette thématique le jeudi 6 novembre grâce à cinq intervenants qui en étudieront chacun une facette.

Avec Laurence Pagès nous verrons comment danser avec les livres . Sophie Van der Linden nous apportera des éléments de réflexion et son éclairage critique. Brigitte Morel nous expliquera comment elle travaille cette question au sein de sa maison d’édition. Pascale Estellon nous présentera son travail d’autrice et illustratrice de livres objets. Et Julien Martinez nous présentera l’OALivre (l’Objet Artistique Livre), projet de création mené en 2024 avec la Médiathèque départementale de l’Hérault et le COPIL Graines d’histoires.

Nouveauté ! Cette année, cette première journée sera suivie d’une journée d’ateliers, le vendredi 7 novembre, pour une mise en pratique des notions vues la veille.

INSCRIPTIONS DU 15 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE à l’adresse suivante https://mediatheque-departementale.herault.fr/services/nos-actualites/journees-petite-enfance-2025 .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE PETITE ENFANCE | FAIRE CORPS AVEC SES LECTURES LE TOUT-PETIT ET L’OBJET LIVRE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-10 par 34 PIERRESVIVES