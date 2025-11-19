Journée petite enfance Salle Claude Laplace et David Douillet Gruchet-le-Valasse

Journée petite enfance

Salle Claude Laplace et David Douillet Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Un moment unique pour découvrir, s’amuser et partager en famille et aux côtés des professionnels de la petite enfance.

Caux Seine agglo donne rendez-vous aux familles pour la Journée Petite Enfance, à Gruchet-le-Valasse.

Cette journée a lieu dans le cadre de la CTG (convention territoriale globale) en partenariat avec la CAF.

Au programme des ateliers sensoriels, des espaces de jeux et de lecture, des animations nature, des moments zen, trois spectacles pour enfants… et même des conférences pour échanger entre parents et professionnels.

La Journée Petite Enfance, c’est bien plus qu’un simple rendez-vous familial c’est l’occasion de découvrir les structures locales qui accompagnent les tout-petits au quotidien, de soutenir la parentalité à travers des conseils et des animations ludiques, et surtout de créer du lien entre parents, enfants et professionnels.

Un moment privilégié pour partager, apprendre et grandir ensemble. .

