Journée petite enfance La Clé Vergt
Journée petite enfance La Clé Vergt dimanche 19 avril 2026.
Vergt
Journée petite enfance La Clé
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Journée petite enfance à l’atrium ( spectacle, atelier vocal.. )
GRATUIT
Journée petite enfance à l’atrium ( spectacle, atelier vocal.. )
GRATUIT .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44
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English : Journée petite enfance La Clé
Early childhood day at the atrium (show, vocal workshop…)
FREE
L’événement Journée petite enfance La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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