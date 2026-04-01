Vergt

Journée petite enfance La Clé

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Journée petite enfance à l’atrium ( spectacle, atelier vocal.. )

GRATUIT

Journée petite enfance à l’atrium ( spectacle, atelier vocal.. )

GRATUIT .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

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English : Journée petite enfance La Clé

Early childhood day at the atrium (show, vocal workshop…)

FREE

L’événement Journée petite enfance La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux