JOURNEE PEUR SUR LE PARC – Parc Asterix Plailly

PARC ASTERIX – JOURNEE PEUR SUR LE PARC Offre valable pour tout achat jusqu’au 17/10/2025 inclus, dans la limite des quotas alloués à cette opération. Billet non daté valable pour une visite du 18/10/2025 au 11/11/2025 (HORS Nocturnes Peur sur le Parc), selon calendrier d’ouverture du site.Billet valable UNIQUEMENT en journée. (HORS NOCTURNES)Tarif unique adulte/enfant (3-11 ans inclus) : 52€ au lieu de 65€Billet non échangeable et non remboursable. Pour des raisons de sécurité, l’accès à certaines attractions fait l’objet de restrictions de taille minimale et/ou maximale. Prix du parking : 20€ (à régler sur place)Ici, il n’y a pas que les attractions qui font crier !Ils sont imprévisibles, parfois effrayants… Nos Gaulois reviennent avec Peur sur le Parc, du 4 octobre au 11 novembre 2025. Préparez-vous pour une aventure pleine de frissons !En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs avec des spectacles déjà cultes, des rencontres monstrueuses, des attractions métamorphosées et toujours nos incontournables maisons hantées !Les Enfers de Pompéi, la dernière maison hantée* En 79 ap. J.-C, le Vésuve entre en éruption et ne laisse de Pompéi que ruines et souffrance. Un monde figé dans le temps…et pourtant étrangement vivant. Restez sur vos gardes, car quiconque s’aventure dans les Enfers de Pompéi s’y brûle forcément…*Entrée payante 5€ À chacun sa dose de trouille ! Petite peur ou grosse frousse ? Nos 3 zones s’adaptent à votre niveau de courage. Les plus téméraires fileront en Grosse Terreur, les plus prudents choisiront Petit Frisson, et les hésitants se retrouveront en Frayeur Modérée.Laquelle des trois vous fera crier ? Partez à la rencontre de visiteurs très particuliersLors de votre visite, regardez bien derrière vous : le Parc est habité, et pas seulement par des Gaulois ! Laissez-vous surprendre par d’étranges créatures dans le Parc et nos maisons hantées. Attention, l’homme à la tronçonneuse est de retour non loin des rues de Paris… Prenez garde ! Et toujours les incontournables de cette saison de peur :Le Tombeau des DieuxLe Tombeau des Dieux, la maison hantée où reposent les âmes les plus maléfiques de l’histoire d’Égypte. Une expérience multisensorielle qui vous fera hurler de peur !La Malédiction du SiriusIci, erre l’équipage d’un navire tristement échoué. Si vous avez de la chance, ils ne manqueront pas de vous éclabousser de leurs talents lors de représentations aussi frissonnantes qu’impressionnantes.Le bar du sanglier borgneDécouvrez les indices disséminés sur le Parc et entrez dans le bar clandestin du sanglier borgne ! Un espace bien gardé par la tenancière des lieux qui, malgré son tempérament trempé, serait prête à vous offrir un répit… à condition de respecter ses règles !Crier, ça creuse l’appétit ! Le buffet de l’horreur vous ouvre ses portes avec des plats aussi étranges que savoureux : doigts de sorcière amputés, éclats de cadavre au potiron, bouchées incandescentes du Diable, ou encore la toile d’araignée sucrée. Un moment délicieux, un brin inquiétant, ponctué d’animations surprenantes pour enrichir l’expérience… Ouvrez l’œil… et l’appétit !Alors… Prêts à sursauter à chaque coin du parc ?**Nécessite l’achat d’un billet spécifique

Parc Asterix AUTOROUTE A1 – RER B 60128 Plailly 60