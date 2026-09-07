Journée photo : capturez votre patrimoine !, Médiathèque Ti Lutig, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Informations pratiques

Journée photo : capturez votre patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Ti Lutig Finistère

Venir muni d’un téléphone ou d’un appareil photo, et de son pique-nique. Public adulte. Gratuit, nombre limité de places. Sur inscription auprès de Ti Lutig.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Clic ! Photographiez le patrimoine et l’architecture de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, samedi 19 septembre, de 10h à 16h, le temps d’une journée coorganisée par la Cyberbase de Morlaix communauté, intervenant, et la médiathèque Ti Lutig de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, lieu de rendez-vous (17, rue de la gare).

L’occasion de découvrir le patrimoine local à travers la photographie !

Médiathèque Ti Lutig 17 rue de la gare, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Finistère Bretagne 0298789683 https://www.penndabenn.bzh/ https://www.facebook.com/mediathequesaintthegonnecloceguiner/ [{« type »: « email », « value »: « tilutig@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298789683 »}] Parkings à proximité. Accessible personnes à mobilité réduite.

Clic ! Photographiez le patrimoine et l’architecture de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner