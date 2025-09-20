Journée photographique à la médiathèque La Pléiade Rombas

A partir de 15 ans, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Journée photo à la médiathèque : le matin, balade photographique dans Rombas à la découverte de l’architecture de la ville avec Jean-Marc Rohmer (photographe) et Jean-Louis Pironio (responsable de la communication de la Ville de Rombas) et l’après-midi, travail sur les photos.

La Pléiade 2A Grand’rue, 57120 Rombas Rombas 57120 Moselle Grand Est 03 87 67 09 23 https://mediatheque-rombas.fr/ https://www.facebook.com/pleiaderombas;https://www.instagram.com/pleiaderombas/ À partir de 1889-1890, la construction progressive de l’usine de Rombas entraîna l’arrivée de nombreux Allemands protestants. L’administration scolaire germanique décida alors de construire une école primaire destinée à leurs enfants. Le site retenu se trouvait au point de jonction de la ville haute française et de la ville basse allemande. L’école fut achevée en 1894 et agrandie d’une aile droite dans l’entre-deux-guerres.

De 1894 à 1968, elle demeura une école protestante, à l’exception des années 1940-1945, où elle accueillit également des enfants catholiques, de même que dans les années 1950-1960, faute d’enfants protestants en nombre suffisant.

Agrandie d’une aile arrière en 1988, l’ancienne école devint médiathèque, inaugurée le 3 mars 1989 par Pierre Mauroy, ancien Premier ministre.

L’intérieur du bâtiment a été entièrement rénové en 2018, lors des travaux de réaménagement de la médiathèque.

© La Pléiade