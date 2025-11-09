Journée Piano – Au clair de la lune Théâtre de la Ville – Abbesses Paris
Jehiel Quimfumu ouvre la Journée Piano avec un récital lumineux et contrasté. À travers les œuvres de Chopin, Debussy, Rachmaninov, Liszt et Mozart, ce jeune pianiste promet une traversée poétique du répertoire, entre rêverie et éclats de virtuosité.
Né en 1998 à Marseille dans une famille d’origine congolaise, Jehiel débute la musique au conservatoire de sa ville natale, avant de poursuivre sa formation à Rueil-Malmaison. Porté par l’héritage musical familial et animé d’un profond désir de transmission, il donne ici un concert accessible dès 7 ans, invitant le public à entrer dans la magie du piano.
FRÉDÉRIC CHOPIN
- Nocturne op. 9 n° 2 en mi bémol majeur
- Nocturne op. 48 n° 1 en ut mineur
- Fantaisie-Impromptu en ut dièse mineur, op. 66
CLAUDE DEBUSSY
- Première Arabesque
- Clair de Lune (extrait de la Suite bergamasque)
SERGUEÏ RACHMANINOV
- Prélude op. 3 n° 2 – Lento
- Prélude op. 23 n° 4 – Andante cantabile
- Prélude op. 23 n° 5 – Alla marcia
FRANZ LISZT
NICCOLÒ PAGANINI
- La Campanella,
extrait des Six Études d’après Paganini
FAZIL SAY
WOLFGANG AMADEUS MOZART
- Jazz Fantasy on Mozart,
d’après le Rondo alla Turca de la Sonate pour piano n° 11
Jehiel Quimfumu ouvrira la journée avec un programme tout en contrastes, de Chopin à Rachmaninov, spécialement conçu pour les enfants petits et grands.
Le dimanche 09 novembre 2025
de 11h00 à 12h00
payant Tout public.
Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442