Journée Piano – Au clair de la lune Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Jehiel Quimfumu ouvre la Journée Piano avec un récital lumineux et contrasté. À travers les œuvres de Chopin, Debussy, Rachmaninov, Liszt et Mozart, ce jeune pianiste promet une traversée poétique du répertoire, entre rêverie et éclats de virtuosité.

Né en 1998 à Marseille dans une famille d’origine congolaise, Jehiel débute la musique au conservatoire de sa ville natale, avant de poursuivre sa formation à Rueil-Malmaison. Porté par l’héritage musical familial et animé d’un profond désir de transmission, il donne ici un concert accessible dès 7 ans, invitant le public à entrer dans la magie du piano.

FRÉDÉRIC CHOPIN

Nocturne op. 9 n° 2 en mi bémol majeur

Nocturne op. 48 n° 1 en ut mineur

Fantaisie-Impromptu en ut dièse mineur, op. 66

CLAUDE DEBUSSY

Première Arabesque

Clair de Lune (extrait de la Suite bergamasque)

SERGUEÏ RACHMANINOV

Prélude op. 3 n° 2 – Lento

Prélude op. 23 n° 4 – Andante cantabile

Prélude op. 23 n° 5 – Alla marcia

FRANZ LISZT

NICCOLÒ PAGANINI

La Campanella,

extrait des Six Études d’après Paganini

FAZIL SAY

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Jazz Fantasy on Mozart,

d’après le Rondo alla Turca de la Sonate pour piano n° 11

Jehiel Quimfumu ouvrira la journée avec un programme tout en contrastes, de Chopin à Rachmaninov, spécialement conçu pour les enfants petits et grands.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-09T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-09T11:00:00+02:00_2025-11-09T12:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442