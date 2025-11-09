Journée Piano – Caprice Viennois Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Sous le signe du lyrisme et de la virtuosité, Victor Demarquette nous invite à une escapade musicale au cœur de Vienne, ville des contrastes et des passions. De la grâce lumineuse de Mozart à l’élan romantique de Schumann, en passant par les rêveries poétiques et l’éclat dramatique de Chopin, ce programme dessine un portrait sensible de l’âme viennoise — élégante, rêveuse et fougueuse à la fois. Formé à l’École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot, le jeune pianiste affirme un jeu raffiné et expressif, où la clarté du style s’allie à une véritable profondeur d’émotion.

Un concert sous le signe du charme et de la virtuosité, où l’esprit de Vienne se réinvente au fil des touches.

Le piano se réinvente avec l’énergie et la sensibilité d’une nouvelle génération.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-09T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-09T15:00:00+02:00_2025-11-09T16:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442