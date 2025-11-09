Journée Piano – Joyeuses fantaisies Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Originaire d’Osaka, Shizuka Kimura débute le piano à l’âge de deux ans, guidée par sa mère, professeure de piano. Elle se forme ensuite auprès de Takayuki Itō, puis en France, à l’École Normale de Musique de Paris, où elle obtient en 2025 son Artist Diploma avec la mention Très Bien et les félicitations du jury. Élève d’Erik Berchot et Pavlos Yallourakis, elle affine aujourd’hui une identité artistique subtile et déterminée.

Son talent est reconnu dans de nombreux concours internationaux : 1er Prix absolu au Concours Giuseppe Raciti – Amigdala en Italie (ainsi que deux prix spéciaux), 1ers Prix au Concours de la Ville d’Alessandria et au Concours Pianissima (catégories Allegro et Presto), finaliste du Concours Rosario Marciano à Vienne, et doublement médaillée au Concours Chopin in Asia au Japon.

À l’occasion de ce concert aux Abbesses, elle interprètera un programme riche en contrastes :

MAURICE RAVEL

Une barque sur l’océan, extrait des Miroirs

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano n° 31, en la bémol majeur, op. 110

I. Moderato cantabile molto espressivo

II. Allegro molto

III. Adagio ma non troppo – Allegro ma non troppo

ROBERT SCHUMANN

Phantasiestücke, op. 12

I. Des Abends (« Le soir ») (Sehr innig zu spielen : Jouer très intimement)

II. Aufschwung (« Élévation ») (Sehr rasch : Très rapide)

III. Warum ? (« Pourquoi ? ») (Langsam und zart : Lentement et tendrement)

IV. Grillen (« Chimères ») (Mit Humor : Avec humour)

V. In der Nacht (« La nuit ») (Mit Leidenschaft : Avec passion)

VI. Fabel (« Fable ») (Langsam : Lentement)

VII. Traumes Wirren (« Songes troubles ») (Äußerst lebhaft : Extrêmement vif)

VIII. Ende vom Lied (« Fin du chant ») (Mit gutem Humor : Avec un certain humour)

CLAUDE DEBUSSY

L’Isle joyeuse

Shizuka KIMURA, l’Artist Diploma 2025 à l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, conclura la saison de piano aux Abbesses. Élève d’Erik Berchot, elle nous convie à un voyage musical où poésie impressionniste, modernité virtuose et romantisme se rencontrent.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442