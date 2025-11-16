Journée Pilates Château de la Pouyade Saint-Yrieix-sur-Charente
Château de la Pouyade 36 rue de l’Ancienne Mairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Journée Pilates avec 5 professeurs et un enseignement précis de la pratique.
Château de la Pouyade 36 rue de l’Ancienne Mairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 40 75 47 ledojo@orange.fr
English :
Pilates day with 5 teachers and precise instruction.
German :
Pilates-Tag mit 5 Lehrern und präzisem Praxisunterricht.
Italiano :
Una giornata di Pilates con 5 insegnanti e istruzioni precise.
Espanol :
Un día de Pilates con 5 profesores y una enseñanza precisa.
