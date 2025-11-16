Journée Pilates Château de la Pouyade Saint-Yrieix-sur-Charente

Journée Pilates

Château de la Pouyade 36 rue de l’Ancienne Mairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Journée Pilates avec 5 professeurs et un enseignement précis de la pratique.

+33 6 86 40 75 47 ledojo@orange.fr

English :

Pilates day with 5 teachers and precise instruction.

German :

Pilates-Tag mit 5 Lehrern und präzisem Praxisunterricht.

Italiano :

Una giornata di Pilates con 5 insegnanti e istruzioni precise.

Espanol :

Un día de Pilates con 5 profesores y una enseñanza precisa.

L’événement Journée Pilates Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême