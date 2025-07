Journée Pimpes et échange tes fringues à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre

Journée Pimpes et échange tes fringues à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre dimanche 24 août 2025.

Journée Pimpes et échange tes fringues à la Poule à facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Journée fringues et vide-dressing. Et si on était stylés sans polluer, ni se ruiner ? Une rencontre pour troquer, mais aussi customiser, raccommoder… avec l’association « lieu commun » de Beaufort-sur-Gervanne

.

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

Dress-up and dress-down day. What if we were stylish without polluting or breaking the bank? An opportunity to barter, customize and mend… with the « lieu commun » association from Beaufort-sur-Gervanne

German :

Tag der Klamotten und des Kleiderschranks. Was wäre, wenn wir stilvoll wären, ohne die Umwelt zu verschmutzen oder uns zu ruinieren? Ein Treffen zum Tauschen, aber auch zum Anpassen und Flicken… mit dem Verein « lieu commun » aus Beaufort-sur-Gervanne

Italiano :

Giornata dell’abbigliamento e dei saldi. E se fossimo alla moda senza inquinare e senza spendere troppo? Un’occasione per barattare, personalizzare e riparare… con l’associazione « lieu commun » di Beaufort-sur-Gervanne

Espanol :

Día de la ropa y rebajas. ¿Y si tuviéramos estilo sin contaminar ni arruinarnos? Una oportunidad para el trueque, la personalización y el arreglo… con la asociación « lieu commun » de Beaufort-sur-Gervanne

L’événement Journée Pimpes et échange tes fringues à la Poule à facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme