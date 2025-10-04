Journée Pirates Oye-Plage

Journée Pirates Oye-Plage samedi 4 octobre 2025.

Journée Pirates

2691 route de Waldam Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

À L’ABORDAGE!!

Les pirates débarquent au Domaine de la Dune Blanche le 4 octobre.

Venez découvrir activités, spectacles et chasse au trésor pour petits et grands toute la journée

Buvette et petite restauration sur place

Au soir retrouvez un menu spécial pirate (uniquement sur réservation par téléphone ou par mail!) .

2691 route de Waldam Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 69 84 63 72 lafabriquededavid@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Pirates Oye-Plage a été mis à jour le 2025-07-30 par CPETI Région Audruicq