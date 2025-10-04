Journée Pirates Oye-Plage
Journée Pirates Oye-Plage samedi 4 octobre 2025.
Journée Pirates
2691 route de Waldam Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
À L’ABORDAGE!!
Les pirates débarquent au Domaine de la Dune Blanche le 4 octobre.
Venez découvrir activités, spectacles et chasse au trésor pour petits et grands toute la journée
Buvette et petite restauration sur place
Au soir retrouvez un menu spécial pirate (uniquement sur réservation par téléphone ou par mail!) .
2691 route de Waldam Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 69 84 63 72 lafabriquededavid@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Pirates Oye-Plage a été mis à jour le 2025-07-30 par CPETI Région Audruicq