Journée Planétarium Salle Prosper Saffré Puceul

Journée Planétarium

Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Un voyage extraordinaire à travers l’univers avec l’Ogec de Puceul et Cosmos Mimesis

L’OGEC de l’école Saint-Joseph de Puceul vous propose une expérience inoubliable un voyage extraordinaire à travers l’univers grâce à des séances de planétarium immersives !

Petits et grands pourront découvrir les merveilles du ciel, les constellations, les planètes… sans quitter la salle Prosper Saffré de Puceul.

Un programme adapté à tous les âges

– Pour les plus jeunes (5 8 ans) Deviens un petit spationaute ? À 10 h ou 16 h

– Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

– Pour les explorateurs dès 7 ans et adultes À la découverte du système solaire ? À 11 h 30 ou 17 h 30

– Pour les curieux dès 10 ans et adultes Les curiosités de l’Univers ? À 14h30

Tarif 7 € par place

Réservations en ligne. Nombre de places limité

Buvette sur place .

Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

An extraordinary journey through the universe with the Puceul Ogec and Cosmos Mimesis

German :

Eine außergewöhnliche Reise durch das Universum mit der Ogec de Puceul und Cosmos Mimesis

Italiano :

Uno straordinario viaggio nell’universo con il Puceul Ogec e Cosmos Mimesis

Espanol :

Un viaje extraordinario por el universo con el Puceul Ogec y Cosmos Mimesis

L’événement Journée Planétarium Puceul a été mis à jour le 2025-11-13 par Pays Erdre Canal Forêt