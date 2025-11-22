Journée Planétarium Salle Prosper Saffré Puceul
Journée Planétarium Salle Prosper Saffré Puceul samedi 22 novembre 2025.
Journée Planétarium
Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Un voyage extraordinaire à travers l’univers avec l’Ogec de Puceul et Cosmos Mimesis
L’OGEC de l’école Saint-Joseph de Puceul vous propose une expérience inoubliable un voyage extraordinaire à travers l’univers grâce à des séances de planétarium immersives !
Petits et grands pourront découvrir les merveilles du ciel, les constellations, les planètes… sans quitter la salle Prosper Saffré de Puceul.
Un programme adapté à tous les âges
– Pour les plus jeunes (5 8 ans) Deviens un petit spationaute ? À 10 h ou 16 h
– Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
– Pour les explorateurs dès 7 ans et adultes À la découverte du système solaire ? À 11 h 30 ou 17 h 30
– Pour les curieux dès 10 ans et adultes Les curiosités de l’Univers ? À 14h30
Tarif 7 € par place
Réservations en ligne. Nombre de places limité
Buvette sur place .
Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
An extraordinary journey through the universe with the Puceul Ogec and Cosmos Mimesis
German :
Eine außergewöhnliche Reise durch das Universum mit der Ogec de Puceul und Cosmos Mimesis
Italiano :
Uno straordinario viaggio nell’universo con il Puceul Ogec e Cosmos Mimesis
Espanol :
Un viaje extraordinario por el universo con el Puceul Ogec y Cosmos Mimesis
L’événement Journée Planétarium Puceul a été mis à jour le 2025-11-13 par Pays Erdre Canal Forêt