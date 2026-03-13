Journée Plein Air Mézangers
Journée Plein Air Mézangers dimanche 19 avril 2026.
Journée Plein Air
Site du Gué de Selle Mézangers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez participer à notre journée Plein Air ! Une journée pleine d’animations pour toute la famille.
Venez partager une journée animée avec vide-greniers, concours de pétanque, randonnée, jeux en bois pour les enfants et restauration sur place !
Organisée par le COS DES COËVRONS. .
Site du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 31 13 contact@cosd.fr
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English :
Come and take part in our Plein Air Day! A day full of entertainment for the whole family.
L’événement Journée Plein Air Mézangers a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons