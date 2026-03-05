Journée plein air Salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac

Journée plein air

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 00:30:00

2026-06-06

A la salle des fêtes à partir de 14h avec concours de pétanque, balade guidée et marché nocturne.

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 80 80

At the Salle des Fêtes from 2pm with pétanque competition, guided walk and night market.

