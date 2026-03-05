Journée plein air Salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac
Journée plein air Salle des fêtes Saint-Palais-de-Négrignac samedi 6 juin 2026.
Journée plein air
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 00:30:00
2026-06-06
A la salle des fêtes à partir de 14h avec concours de pétanque, balade guidée et marché nocturne.
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 80 80
At the Salle des Fêtes from 2pm with pétanque competition, guided walk and night market.
L’événement Journée plein air Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-03-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge