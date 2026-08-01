Journée plein air Verrières
dimanche 30 août 2026 · Verrières
Informations pratiques
Verrières
Journée plein air
Place Louis Aveline Verrières Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous à 8h30 Place Aveline.
Randonnée le matin de 12 km (ouverte à tous).
Vers 13h pique-nique (chacun apporte le sien).
Après-midi jeux de plein air (Pétanque, Mölkky… à vous d’apporter vos jeux préférés !).
Journée organisée par le comité des fêtes, sans inscription. .
Place Louis Aveline Verrières 61110 Orne Normandie secretariat@mairiedeverrieres.fr
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English : Journée plein air
L’événement Journée plein air Verrières a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CdC Coeur du Perche