Informations pratiques

Verrières

Journée plein air

Place Louis Aveline Verrières Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous à 8h30 Place Aveline.

Randonnée le matin de 12 km (ouverte à tous).

Vers 13h pique-nique (chacun apporte le sien).

Après-midi jeux de plein air (Pétanque, Mölkky… à vous d’apporter vos jeux préférés !).

Journée organisée par le comité des fêtes, sans inscription. .

Place Louis Aveline Verrières 61110 Orne Normandie secretariat@mairiedeverrieres.fr

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English : Journée plein air

L’événement Journée plein air Verrières a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CdC Coeur du Perche