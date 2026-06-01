Journée poésie & désert au bord de l’eau Route de La Ferté Laives samedi 27 juin 2026.

Laives

Journée poésie & désert au bord de l’eau

Route de La Ferté Lacs de Laives Laives Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une journée pour se retrouver, échanger autour de la poésie, du désert, de l’écriture, de ce qui nous traverse et nous relie.

Repas chacun apporte son pique-nique.

La journée s’achèvera par une lecture publique collective chacun pourra, s’il le souhaite, lire un texte ou un poème de son choix.

Journée solidaire dons libres au profit du jardin des œuvriers .

Route de La Ferté Lacs de Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lejardindesoeuvriers@gmail.com

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English : Journée poésie & désert au bord de l’eau

L’événement Journée poésie & désert au bord de l’eau Laives a été mis à jour le 2026-06-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne