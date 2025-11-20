Journée Polaire Thiviers
Journée Polaire Thiviers mercredi 10 décembre 2025.
Journée Polaire
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
10h Atelier Bébés lecteurs polaire GRATUIT Sur inscription
15h- Ateliers, Jeux et Lectures polaires suivi d’un goûter (3-8 ans)
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
English :
10am Polar Baby Readers Workshop FREE Registration required
3pm- Workshops, games and polar reading followed by a snack (3-8 years)
German : Journée Polaire
10h- Workshop für Baby-Leser Polar KOSTENLOS Mit Anmeldung
15h- Workshops, Spiele und polare Lesungen mit anschließendem Imbiss (3-8 Jahre)
Italiano :
ore 10 Laboratorio di lettura polare per bambini GRATUITO Iscrizione obbligatoria
15.00 Laboratori, giochi e letture polari seguiti da una merenda (3-8 anni)
Espanol : Journée Polaire
10h Taller de Lectura Polar para bebés GRATIS Inscripción obligatoria
15h- Talleres, juegos y lecturas polares seguidos de una merienda (3-8 años)
