Journée Polaire

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

10h Atelier Bébés lecteurs polaire GRATUIT Sur inscription

15h- Ateliers, Jeux et Lectures polaires suivi d’un goûter (3-8 ans)

10h Atelier Bébés lecteurs polaire GRATUIT Sur inscription

15h- Ateliers, Jeux et Lectures polaires suivi d’un goûter (3-8 ans) .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

English :

10am Polar Baby Readers Workshop FREE Registration required

3pm- Workshops, games and polar reading followed by a snack (3-8 years)

German : Journée Polaire

10h- Workshop für Baby-Leser Polar KOSTENLOS Mit Anmeldung

15h- Workshops, Spiele und polare Lesungen mit anschließendem Imbiss (3-8 Jahre)

Italiano :

ore 10 Laboratorio di lettura polare per bambini GRATUITO Iscrizione obbligatoria

15.00 Laboratori, giochi e letture polari seguiti da una merenda (3-8 anni)

Espanol : Journée Polaire

10h Taller de Lectura Polar para bebés GRATIS Inscripción obligatoria

15h- Talleres, juegos y lecturas polares seguidos de una merienda (3-8 años)

L’événement Journée Polaire Thiviers a été mis à jour le 2025-11-18 par Isle-Auvézère