Journée « Poney -Nature » Saint-Julien-Chapteuil

Journée « Poney -Nature » Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Journée « Poney -Nature »

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : Jeudi 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

2025-07-07

Explorez la nature à dos de poney, récoltez les trésors de la forêt, et laissez parler votre imagination lors d’ateliers créatifs.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

Explore nature on ponyback, collect forest treasures, and let your imagination run wild in creative workshops.

German :

Erkunde die Natur auf dem Rücken eines Ponys, sammle die Schätze des Waldes und lasse deiner Fantasie bei kreativen Workshops freien Lauf.

Italiano :

Esplorate la natura su un pony, raccogliete i tesori della foresta e date sfogo alla vostra immaginazione nei laboratori creativi.

Espanol :

Explore la naturaleza en poni, recoja tesoros del bosque y deje volar su imaginación en talleres creativos.

