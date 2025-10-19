Journée porte ouverte à la carrière de pierre de Crillon 1005 chemin des carrières de pierre Crillon-le-Brave

Journée porte ouverte à la carrière de pierre de Crillon 1005 chemin des carrières de pierre Crillon-le-Brave dimanche 19 octobre 2025.

Journée porte ouverte à la carrière de pierre de Crillon Dimanche 19 octobre, 10h00 1005 chemin des carrières de pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

✨ Découvrez les coulisses de la carrière de la pierre de Crillon ! ✨

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes qui auront lieu les 19, 20 et 21 septembre 2025, nous sommes heureux de vous inviter à visiter notre site « Carrière la pierre de Crillon »

à Crillon le Brave (84), au pied du Mont Ventoux

le vendredi 19 septembre de 10h à 16h30.

Au programme :

Accueil café & présentation de la carrière

Visite guidée de la carrière

Buffet déjeunatoire convivial sur place

Démonstration de nos savoir-faire en atelier

Visite historique du village avec Monsieur le Maire

Un moment unique pour découvrir un métier passionnant, échanger avec des professionnels et valoriser toute la richesse de notre patrimoine minéral. Que vous soyez artisan, architecte, élu local, membre d’association ou simplement curieux, venez partager ce temps fort avec nous !

⚠️ Attention, nombre de places limité ! Merci de confirmer votre présence avant le 9 septembre 2025 en précisant le nombre de participants (par mail) : secretariat@carrierelapierredecrillon.fr

Nous serions heureux de partager ce moment convivial et enrichissant avec vous !

1005 chemin des carrières de pierre 1005 chemin des carrières de pierre Crillon-le-Brave 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat@carrierelapierredecrillon.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariat@carrierelapierredecrillon.fr »}]

✨ Découvrez les coulisses de la carrière de la pierre de Crillon ! ✨

©