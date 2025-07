Journée porte ouverte à la caserne des pompiers Gondrexange

Journée porte ouverte à la caserne des pompiers Gondrexange samedi 26 juillet 2025.

Journée porte ouverte à la caserne des pompiers

6 rue de Hertzing Gondrexange Moselle

Venez découvrir le travail des pompiers ! Au programme essayage de tenue complète, manœuvre avec équipe cynophile, manœuvre de secours routier, pizza-flamm en soirée avec bal animé par DJ Manu et feu d’artifice.Tout public

6 rue de Hertzing Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 3 87 25 00 83 spgondrexange@gmail.com

English :

Come and discover the work of firefighters! On the program: complete outfit fitting, maneuvers with a dog team, roadside rescue maneuvers, pizza-flamm in the evening with DJ Manu and fireworks.

German :

Lernen Sie die Arbeit der Feuerwehr kennen! Auf dem Programm stehen: Anprobe der kompletten Uniform, Manöver mit Hundestaffel, Rettungsmanöver im Straßenverkehr, Pizza-Feuer am Abend mit Tanz unter der Leitung von DJ Manu und Feuerwerk.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro dei vigili del fuoco! Il programma prevede la prova dell’uniforme completa dei vigili del fuoco, una manovra di gestione dei cani, una manovra di soccorso stradale, una festa serale a base di pizza e fiamme con DJ Manu e fuochi d’artificio.

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo de los bomberos El programa incluye una prueba completa de uniformes de bomberos, una maniobra de manejo de perros, una maniobra de rescate en carretera, una fiesta nocturna de pizza y fuego con DJ Manu y fuegos artificiales.

