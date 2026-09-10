UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontainebleau

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau, Hippodrome de la Solle, Fontainebleau

dimanche 20 septembre 2026 · Hippodrome de la Solle · Fontainebleau

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau, Hippodrome de la Solle, Fontainebleau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hippodrome de la Solle
Adresse
RD 606, 77300 Fontainebleau
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Pas de limite de places

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau Dimanche 20 septembre, 14h00 Hippodrome de la Solle Seine-et-Marne

Pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau

Hippodrome de la Solle RD 606, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 22 29 37 http://www.hippodrome-fontainebleau.com A l’occasion du week-end du patrimoine, l’Assocation des courses hippiques de Fontainebleau (association déclarée) organise une journée porte ouverte à l’hippodrome le dimanche 20 septembre.

Le but est bien sûr de faire connaître l’hippodrome et son histoire : 1re course organisée à Fontainebleau le 11 novembre 1776 et inauguration du champ de courses actuel le 22 juin 1862.

A cette porte ouverte seront organisées des visites des écuries, du service vétérinaire et d’un départ de courses. Un stand de formation aux métiers du cheval sera présent.
A partir de 14 heures, animations gratuites pour les enfants :
• Stand de maquillage et de tatouages éphémères ;
• Jeux-questions pour les enfants avec de nombreux cadeaux à gagner ;
• Sulkys à pédales ;
• Trampolines ;
• Divers jeux en bois ;
• Pédagogie autour des ânes ;
• Stand de formation aux métiers du cheval ;
• Visite des écuries ;
• Visite du service vétérinaire ;
• Visite d’un départ de course.

A partir de 15 heures :
• 7 courses de plat ;
• Animations PMU : histoire des courses hippiques ;
• Dédicaces des jockeys. Accès à pieds ou en voiture
Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau

©

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)