Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau, Hippodrome de la Solle, Fontainebleau

Informations pratiques

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau Dimanche 20 septembre, 14h00 Hippodrome de la Solle Seine-et-Marne

Pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau

Hippodrome de la Solle RD 606, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 22 29 37 http://www.hippodrome-fontainebleau.com A l’occasion du week-end du patrimoine, l’Assocation des courses hippiques de Fontainebleau (association déclarée) organise une journée porte ouverte à l’hippodrome le dimanche 20 septembre.

Le but est bien sûr de faire connaître l’hippodrome et son histoire : 1re course organisée à Fontainebleau le 11 novembre 1776 et inauguration du champ de courses actuel le 22 juin 1862.

A cette porte ouverte seront organisées des visites des écuries, du service vétérinaire et d’un départ de courses. Un stand de formation aux métiers du cheval sera présent.

A partir de 14 heures, animations gratuites pour les enfants :

• Stand de maquillage et de tatouages éphémères ;

• Jeux-questions pour les enfants avec de nombreux cadeaux à gagner ;

• Sulkys à pédales ;

• Trampolines ;

• Divers jeux en bois ;

• Pédagogie autour des ânes ;

• Stand de formation aux métiers du cheval ;

• Visite des écuries ;

• Visite du service vétérinaire ;

• Visite d’un départ de course.

A partir de 15 heures :

• 7 courses de plat ;

• Animations PMU : histoire des courses hippiques ;

• Dédicaces des jockeys. Accès à pieds ou en voiture

Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau

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