Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau, Hippodrome de la Solle, Fontainebleau
dimanche 20 septembre 2026 · Hippodrome de la Solle · Fontainebleau
Informations pratiques
Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau Dimanche 20 septembre, 14h00 Hippodrome de la Solle Seine-et-Marne
Pas de limite de places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau
Hippodrome de la Solle RD 606, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 22 29 37 http://www.hippodrome-fontainebleau.com A l’occasion du week-end du patrimoine, l’Assocation des courses hippiques de Fontainebleau (association déclarée) organise une journée porte ouverte à l’hippodrome le dimanche 20 septembre.
Le but est bien sûr de faire connaître l’hippodrome et son histoire : 1re course organisée à Fontainebleau le 11 novembre 1776 et inauguration du champ de courses actuel le 22 juin 1862.
A cette porte ouverte seront organisées des visites des écuries, du service vétérinaire et d’un départ de courses. Un stand de formation aux métiers du cheval sera présent.
A partir de 14 heures, animations gratuites pour les enfants :
• Stand de maquillage et de tatouages éphémères ;
• Jeux-questions pour les enfants avec de nombreux cadeaux à gagner ;
• Sulkys à pédales ;
• Trampolines ;
• Divers jeux en bois ;
• Pédagogie autour des ânes ;
• Stand de formation aux métiers du cheval ;
• Visite des écuries ;
• Visite du service vétérinaire ;
• Visite d’un départ de course.
A partir de 15 heures :
• 7 courses de plat ;
• Animations PMU : histoire des courses hippiques ;
• Dédicaces des jockeys. Accès à pieds ou en voiture
Journée porte ouverte à l’hippodrome de Fontainebleau
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