Journée Porte Ouverte Arradon

Rejoignez-nous pour la journée Portes Ouvertes du Studio de Yoga du Mezo !

Pour bien démarrer l’année, nous vous proposons une journée portes ouvertes le mercredi 24 septembre 2025.

Venez découvrir notre espace et tester nos cours au tarif exclusif de 12€ par séance !

Au programme le 30 août, 5 séances au choix

• 9h30 Hatha

• 11h Yoga & Pilates

• 12h30 Vinyasa

• 16h30 Yoga & Pilates

• 18h Vinyasa

Au programme le 24 septembre, 4 séances au choix

• 10h Pilates

• 11h30 Surf Yoga

• 16h30 Vinyasa

• 18h Hatha

Comment réserver

1/ Sélectionnez le cours souhaité sur notre site web.

2/ Connectez-vous ou créez un compte sur la plateforme Bsport.

3/ Procédez au règlement de 12€ par cours.

Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour réserver ! .

127 Le Mezo D, route d’Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

