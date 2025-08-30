Journée Porte Ouverte Arradon
Rejoignez-nous pour la journée Portes Ouvertes du Studio de Yoga du Mezo !
Pour bien démarrer l’année, nous vous proposons une journée portes ouvertes le mercredi 24 septembre 2025.
Venez découvrir notre espace et tester nos cours au tarif exclusif de 12€ par séance !
Au programme le 30 août, 5 séances au choix
• 9h30 Hatha
• 11h Yoga & Pilates
• 12h30 Vinyasa
• 16h30 Yoga & Pilates
• 18h Vinyasa
Au programme le 24 septembre, 4 séances au choix
• 10h Pilates
• 11h30 Surf Yoga
• 16h30 Vinyasa
• 18h Hatha
Comment réserver
1/ Sélectionnez le cours souhaité sur notre site web.
2/ Connectez-vous ou créez un compte sur la plateforme Bsport.
3/ Procédez au règlement de 12€ par cours.
Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour réserver ! .
127 Le Mezo D, route d’Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
