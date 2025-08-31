Journée porte ouverte au centre équestre Les 3 Sources Sancoins

dimanche 31 août 2025.

Journée porte ouverte au centre équestre Les 3 Sources

10:00:00

16:00:00

2025-08-31

Portes ouvertes au centre équestre !

Venez découvrir notre centre équestre ce dimanche 31 août, de 10h à 16h. Profitez de cette occasion pour visiter les installations, rencontrer notre équipe, obtenir toutes les informations et vous inscrire pour une belle année équestre.

Infos 3sources.fr .

Lieu-dit Le Plaix Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 03 16 43

English :

Open house at the equestrian center!

German :

Offene Türen im Reitzentrum!

Italiano :

Giornata aperta al centro ippico!

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el centro ecuestre

L’événement Journée porte ouverte au centre équestre Les 3 Sources Sancoins a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Loire en Berry