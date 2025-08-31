Journée porte ouverte au centre équestre Les 3 Sources Sancoins
Journée porte ouverte au centre équestre Les 3 Sources
Lieu-dit Le Plaix Sancoins Cher
Début : 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 16:00:00
2025-08-31
Portes ouvertes au centre équestre !
Venez découvrir notre centre équestre ce dimanche 31 août, de 10h à 16h. Profitez de cette occasion pour visiter les installations, rencontrer notre équipe, obtenir toutes les informations et vous inscrire pour une belle année équestre.
Infos 3sources.fr .
Lieu-dit Le Plaix Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 03 16 43
English :
Open house at the equestrian center!
German :
Offene Türen im Reitzentrum!
Italiano :
Giornata aperta al centro ippico!
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en el centro ecuestre
