Journée porte ouverte au centre nautique – Marckolsheim, 18 mai 2025 10:00, Marckolsheim.

Journée porte ouverte au centre nautique hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Baptême de voile gratuit,… Buvette et petite restauration

Venez découvrir les plaisirs de la voile sur le Rhin.

Bapteme de voile gratuit:

– Optimiste, catamaran, caravelle, planche à voile, stand up paddle, canoë kayak.

Buvette et petite restauration.. EUR.

hameau du Rhin

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 79 78 lafay.francis@wanadoo.fr

English :

Free sailing experience,… Refreshment bar and small restaurant

German :

Kostenloses Schnuppersegeln,… Getränke und kleine Snacks

Italiano :

Prima esperienza di navigazione gratuita,… Bar e snack

Espanol :

Primera experiencia de navegación gratuita,… Bar y aperitivos

