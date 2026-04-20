Marckolsheim

Journée porte ouverte au centre nautique

hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Baptême de voile gratuit,… Buvette et petite restauration

Venez découvrir les plaisirs de la voile sur le Rhin.

Bapteme de voile gratuit:

– Optimiste, catamaran, caravelle, planche à voile, stand up paddle, canoë kayak.

Buvette et petite restauration.. .

hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 97 48 contact@club-voile-marckolsheim.fr

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English :

Free sailing experience,… Refreshment bar and small restaurant

L’événement Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried