Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim
Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim dimanche 3 mai 2026.
Marckolsheim
Journée porte ouverte au centre nautique
hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Baptême de voile gratuit,… Buvette et petite restauration
Venez découvrir les plaisirs de la voile sur le Rhin.
Bapteme de voile gratuit:
– Optimiste, catamaran, caravelle, planche à voile, stand up paddle, canoë kayak.
Buvette et petite restauration.. .
hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 97 48 contact@club-voile-marckolsheim.fr
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English :
Free sailing experience,… Refreshment bar and small restaurant
L’événement Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried
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