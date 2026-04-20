Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim

Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim dimanche 3 mai 2026.

Adresse : hameau du Rhin

Ville : 67390 Marckolsheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Marckolsheim

Journée porte ouverte au centre nautique

hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Baptême de voile gratuit,… Buvette et petite restauration
Venez découvrir les plaisirs de la voile sur le Rhin.
Bapteme de voile gratuit:
– Optimiste, catamaran, caravelle, planche à voile, stand up paddle, canoë kayak.
Buvette et petite restauration..   .

hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 97 48  contact@club-voile-marckolsheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free sailing experience,… Refreshment bar and small restaurant

L’événement Journée porte ouverte au centre nautique Marckolsheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)