Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque

Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

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RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 88 00 00

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English : Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge

Discover or rediscover water and land activities

L’événement Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Terre d’Auge Tourisme