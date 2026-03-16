Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque
Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque dimanche 12 avril 2026.
Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
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RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 88 00 00
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English : Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge
Discover or rediscover water and land activities
L’événement Journée porte ouverte au Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Terre d’Auge Tourisme