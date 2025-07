Journée porte ouverte- Croix Rouge Française Antenne de Die Vestiboutique Die

Journée porte ouverte- Croix Rouge Française Antenne de Die Vestiboutique Die samedi 26 juillet 2025.

Journée porte ouverte- Croix Rouge Française Antenne de Die

Vestiboutique 69, avenue Sadi Carnot Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Déstockage massif de la vestiboutique, vente solidaire d’articles de seconde main et présentation des activités de la Croix Rouge. Au profit des actions sociales de l’association.

Vestiboutique 69, avenue Sadi Carnot Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes alain.lecocgroulinat@crois-rouge.fr

English :

Massive clearance of the cloakroom, solidarity sale of second-hand items and presentation of Red Cross activities. To benefit the association’s social actions.

German :

Massiver Ausverkauf der Garderobe, solidarischer Verkauf von Second-Hand-Artikeln und Vorstellung der Aktivitäten des Roten Kreuzes. Zugunsten der sozialen Aktionen des Vereins.

Italiano :

Sgombero massiccio del guardaroba, vendita solidale di oggetti di seconda mano e presentazione delle attività della Croce Rossa. Il tutto a favore delle iniziative sociali dell’associazione.

Espanol :

Limpieza masiva del guardarropa, venta solidaria de artículos de segunda mano y presentación de las actividades de la Cruz Roja. Todo ello a beneficio de las iniciativas sociales de la organización benéfica.

