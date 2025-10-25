Journée porte ouverte de la bibliothèque Bibliothèque La Baume-de-Transit

Journée porte ouverte de la bibliothèque Bibliothèque La Baume-de-Transit samedi 25 octobre 2025.

Journée porte ouverte de la bibliothèque

Bibliothèque 2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit Drôme

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Déstockage de livres, expo Uderzo et Goscinny, lectures en musique

Bibliothèque 2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20

English :

Book clearance, Uderzo and Goscinny exhibition, musical readings

German :

Bücherausverkauf, Uderzo und Goscinny Ausstellung, Lesungen mit Musik

Italiano :

Liquidazione dei libri, mostra di Uderzo e Goscinny, letture musicali

Espanol :

Liquidación de libros, exposición de Uderzo y Goscinny, lecturas musicales

