Journée porte ouverte de la bibliothèque Bibliothèque La Baume-de-Transit

Journée porte ouverte de la bibliothèque
Bibliothèque 2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit Drôme
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Déstockage de livres, expo Uderzo et Goscinny, lectures en musique
Bibliothèque 2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20
English :
Book clearance, Uderzo and Goscinny exhibition, musical readings
German :
Bücherausverkauf, Uderzo und Goscinny Ausstellung, Lesungen mit Musik
Italiano :
Liquidazione dei libri, mostra di Uderzo e Goscinny, letture musicali
Espanol :
Liquidación de libros, exposición de Uderzo y Goscinny, lecturas musicales
