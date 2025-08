Journée Porte Ouverte de la Manufacture chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris

Journée Porte Ouverte à la Manufacture Chanson – Samedi 20 septembre 2025 dès 16h !

Envie de chante, monter sur scène ou de vous lancer dans un projet artistique autour de la chanson ? La Manufacture Chanson vous ouvre grand sa porte pour une après-midi conviviale et musicale au coeur de Paris !

Au programme :

16h : Atelier vocal offert (sur inscription en cliquant ici)

17h : Présentation des ateliers, formations, actualités et nouveautés 2025/2026

18h : Vernissage de l’exposition « Les VOLO ont 20 ans » et rencontre de l’équipe autour d’un verre

18h30 : Concert : présentation des artistes programmé·e·s pour la saison 2025/2026 (entrée libre)

Où ?

La Manufacture Chanson,

124 Avenue de la République 75011 PARIS

Renseignements : 01 43 58 19 94 ou via notre formulaire « contact »

Venez découvrir la Manufacture Chanson lors de notre journée Porte Ouverte le samedi 20 septembre 2025 : ateliers gratuits, rencontres, concert & présentation de saison au programme !

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre (sauf pour l’atelier vocal sur inscription).

Tout public.

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

https://www.manufacturechanson.org/ +33143581994 acp@manufacturechanson.org