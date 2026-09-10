Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Skate Park Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik

Skate Park Complexe Sportif Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Journée de découverte de l’association Feelethik et de ses activités sur le skatepark d’Andernos.

Séances d’essai cirque et skate pour les inscriptions à l’année

Tout public .

Skate Park Complexe Sportif Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com

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English : Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik

L’événement Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Andernos-les-Bains