Journée porte ouverte de l’association N.A.D.F et concert Valence

Journée porte ouverte de l’association N.A.D.F et concert

2 rue du Capitaine Marchand Valence Drôme

Début : Lundi 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

L’association N.A.D.F organise sa journée porte ouverte avec diverses animations.

2 rue du Capitaine Marchand Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 30 28 81

English :

The N.A.D.F association organizes its open day with various activities.

German :

Der Verein N.A.D.F. organisiert seinen Tag der offenen Tür mit verschiedenen Veranstaltungen.

Italiano :

L’associazione N.A.D.F organizza una giornata aperta con una serie di attività.

Espanol :

La asociación N.A.D.F organiza una jornada de puertas abiertas con diversas actividades.

