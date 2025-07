Journée porte ouverte de l’habitat participatif Le Mans

Journée porte ouverte de l'habitat participatif Le Mans samedi 27 septembre 2025.

Journée porte ouverte de l’habitat participatif

Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Dans le cadre de la Journée porte ouverte de l’habitat participatif, decouvrez ces lieux partagés en Sarthe.

Dans le cadre de l’exposition Sobriété Foncière présenté a La Fabrique Rêves de Ville, l’Habitat Participatif Sarthe vous propose de découvrir ces lieux partagés en Sarthe dans le cadre de la Journée porte ouverte de l’habitat participatif. Sans inscription, en libre accès.

– Canop’ilôt

10h30 à 12h30 Visite du futur lieu Canop’ilôt, quartier de

l’université du Mans (fléchage depuis le terminus T 1 arrêt Université)

Pique-nique partagé sur place

– Le Pré des Hauts Bois

14h30 à 17h30 Visite de l’habitat participatif Le Pré des Hauts Bois

à Pruillé le Chétif (fléchage depuis le parking de la Mairie)

18h Spectacle La Langue des omoplates, Cie Punto y Trazo (au chapeau)

Repas partagé sur place (apportez boissons et mets) .

72000 Sarthe

English :

As part of the Participative Housing Open Day, discover these shared spaces in the Sarthe region.

German :

Entdecken Sie im Rahmen des Tags der offenen Tür des partizipativen Wohnens diese gemeinsam genutzten Orte in der Sarthe.

Italiano :

Nell’ambito dell’Open Day dell’edilizia partecipativa, scoprite questi spazi condivisi nella Sarthe.

Espanol :

En el marco de la Jornada de Puertas Abiertas de la Vivienda Participativa, descubra estos espacios compartidos en Sarthe.

