JOURNÉE PORTE OUVERTE DU CENTRE RAYONNE Ceyras
JOURNÉE PORTE OUVERTE DU CENTRE RAYONNE Ceyras dimanche 8 février 2026.
JOURNÉE PORTE OUVERTE DU CENTRE RAYONNE
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08 2026-03-15
Et si vous veniez nourrir votre corps, votre cœur et votre énergie ?
Et si vous veniez nourrir votre corps, votre cœur et votre énergie ?
Qi Gong, massages, ancrage, yoga et vibrations positives au rendez-vous. .
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 27 22 96 90 centrerayonne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about nourishing your body, your heart and your energy?
L’événement JOURNÉE PORTE OUVERTE DU CENTRE RAYONNE Ceyras a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS