Journée Porte Ouverte du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères Quai de transfert (à côté de la déchèterie) Marsannay-le-Bois

Marsannay-le-Bois

Journée Porte Ouverte du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères

Quai de transfert (à côté de la déchèterie) 3 Rue du Triage Marsannay-le-Bois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères.

Découvrez notre centre de transfert des déchets ménagers et le matériel avec lequel nos agents exercent. Profitez également de moments conviviaux auprès de nos professionnels qui tiendront des stands compostage et jardinage au naturel, emballage zéro déchet, tri sélectif et recyclage. Questions ? Conseils ? Ils seront là pour vous ! .

Quai de transfert (à côté de la déchèterie) 3 Rue du Triage Marsannay-le-Bois 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 21 10 communication@smom.fr

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English : Journée Porte Ouverte du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères

L’événement Journée Porte Ouverte du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères Marsannay-le-Bois a été mis à jour le 2026-04-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)