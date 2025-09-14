Journée porte ouverte et concert gospel Église paroissiale Notre-Dame Aureille

Journée porte ouverte et concert gospel Église paroissiale Notre-Dame Aureille dimanche 14 septembre 2025.

Journée porte ouverte et concert gospel

Dimanche 14 septembre 2025 à partir de 14h. Église paroissiale Notre-Dame Place de l’Église Aureille Bouches-du-Rhône

Assistez à un concert gospel, à l’Église Notre-Dame à Aureille, le dimanche 14 septembre à partir de 14h !

Concert organisé par Divin’Gospel Music en partenariat avec la Municipalité d’Aureille et l’association L’Aureille Musicale



Viens vibrer au rythme du Gospel avec Divin’Gospel Music et le Choeur Gospel Mars’ !

Le groupe Divin’Gospel Music est un groupe de Gospel spécialisé dans la production de concerts, événements professionnels, accompagnement d’artistes, cérémonie religieuse et laïque, cours de chant.

Crée en 2012 sous la forme d’un trio, il prendra la forme d’un collectif en 2014 et devient le DIVIN’GOSPEL MUSIC CHOIR en 2018, composé de près de 28 artistes sur scène sous la direction musicale et artistique de Magali Ponsada.



14h Portes ouvertes pour rencontrer les choristes et découvrir l’ambiance de la chorale

15h Concert de gospel



Et si toi aussi, tu rejoignais la chorale gospel d’Aureille ? C’est le moment de venir échanger et partager ta passion pour le chant ! .

Église paroissiale Notre-Dame Place de l’Église Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Attend a gospel concert at Notre-Dame Church in Aureille on Sunday, 14 September, starting at 2 p.m.!

German :

Besuchen Sie ein Gospelkonzert in der Kirche Notre-Dame in Aureille am Sonntag, den 14. September, ab 14 Uhr!

Italiano :

Partecipate a un concerto gospel nella chiesa di Notre-Dame ad Aureille domenica 14 settembre dalle 14:00!

Espanol :

Asista a un concierto de gospel en la iglesia Notre-Dame de Aureille el domingo 14 de septiembre a partir de las 14.00 horas

