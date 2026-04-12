Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Espace Caracole Die
Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Espace Caracole Die dimanche 12 avril 2026.
Die
Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux
Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Au programme:
Visite de l’école l’après-midi sur inscription
16h: goûter partagé
17h projection du documentaire de Gilles Vernet ‘Et si on levait les yeux ?’
.
Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 89 02 53 ecole.buissonniere@gmx.com
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English :
On the program:
Afternoon visit to the school (registration required)
4pm: shared snack
5pm: screening of Gilles Vernet’s documentary ‘Et si on levait les yeux?
L’événement Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Die a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme du Pays Diois
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