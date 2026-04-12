Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Espace Caracole Die

Die

Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux

Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Au programme:

Visite de l’école l’après-midi sur inscription

16h: goûter partagé

17h projection du documentaire de Gilles Vernet ‘Et si on levait les yeux ?’

.

Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 89 02 53 ecole.buissonniere@gmx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program:

Afternoon visit to the school (registration required)

4pm: shared snack

5pm: screening of Gilles Vernet’s documentary ‘Et si on levait les yeux?

L’événement Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Die a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme du Pays Diois