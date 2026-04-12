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Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Espace Caracole Die

Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Espace Caracole Die dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Espace Caracole

Adresse : 5 rue Kateb Yacine

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Die

Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux

Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Au programme:
Visite de l’école l’après-midi sur inscription
16h: goûter partagé
17h projection du documentaire de Gilles Vernet ‘Et si on levait les yeux ?’
  .

Espace Caracole 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 89 02 53  ecole.buissonniere@gmx.com

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English :

On the program:
Afternoon visit to the school (registration required)
4pm: shared snack
5pm: screening of Gilles Vernet’s documentary ‘Et si on levait les yeux?

L’événement Journée porte-ouverte et projection du documentaire ‘Et si on levait les Yeux Die a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme du Pays Diois

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