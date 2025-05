Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes Heurtevent – Domaine de la Petite Longère Livarot-Pays-d’Auge, 17 mai 2025 10:00, Livarot-Pays-d'Auge.

Calvados

Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes Heurtevent Domaine de la Petite Longère 198 chemin de la Cour Manable Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes de Moyse CHARAS à Heurtevent le samedi 17 mai à partir de 10h00.

Visite du jardin de simples et dégustation tisanerie.

Présentation de l’école, du programme, des herbiers et des mémoires des élèves.

Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes de Moyse CHARAS à Heurtevent le samedi 17 mai à partir de 10h00.

Visite du jardin de simples et dégustation tisanerie.

Présentation de l’école, du programme, des herbiers et des mémoires des élèves. .

Domaine de la Petite Longère 198 chemin de la Cour Manable

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 52 64 88 54

English : Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes Heurtevent

Open day and botanical outing at Moyse CHARAS’ Ecole des Plantes in Heurtevent on Saturday May 17 from 10:00 am.

Visit to the herb garden and herbal tea tasting.

Presentation of the school, program, herbariums and students’ memoirs.

German : Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes Heurtevent

Tag der offenen Tür und botanischer Ausflug zur Pflanzenschule von Moyse CHARAS in Heurtevent am Samstag, den 17. Mai ab 10.00 Uhr.

Besuch des Gartens mit einfachen Pflanzen und Verkostung von Kräutertees.

Vorstellung der Schule, des Programms, der Herbarien und der Memoiren der Schüler.

Italiano :

Giornata di porte aperte e gita botanica presso l’Ecole des Plantes di Moyse CHARAS a Heurtevent, sabato 17 maggio a partire dalle ore 10.00.

Visita al giardino delle erbe e degustazione di tisane.

Presentazione della scuola, del suo programma, degli erbari e dei ricordi degli studenti.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas y excursión botánica en la Ecole des Plantes de Moyse CHARAS, en Heurtevent, el sábado 17 de mayo a partir de las 10:00 horas.

Visita al jardín de hierbas y degustación de tisanas.

Presentación de la escuela, su programa, herbarios y recuerdos de los alumnos.

L’événement Journée porte ouverte et sortie botanique à l’Ecole des Plantes Heurtevent Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-05-13 par OT CA de Lisieux Normandie