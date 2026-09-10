Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club Salle Machefer Lusigny
samedi 3 octobre 2026 · Salle Machefer · Lusigny
Informations pratiques
Lusigny
Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club
Salle Machefer 32 rue du commerce Lusigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Découverte de maquettes variées : voitures, avions, bateaux, motos et figurines. Échanges et convivialité au programme.
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Salle Machefer 32 rue du commerce Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 18 53 30
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English :
Discover a variety of models: cars, airplanes, boats, motorcycles, and figurines. Trading and a friendly atmosphere are on the agenda.
L’événement Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club Lusigny a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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