Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club Salle Machefer Lusigny

Informations pratiques

Lusigny

Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club

Salle Machefer 32 rue du commerce Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Découverte de maquettes variées : voitures, avions, bateaux, motos et figurines. Échanges et convivialité au programme.

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Salle Machefer 32 rue du commerce Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 18 53 30

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English :

Discover a variety of models: cars, airplanes, boats, motorcycles, and figurines. Trading and a friendly atmosphere are on the agenda.

L’événement Journée Porte ouverte Lusigny Maquette Club Lusigny a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région