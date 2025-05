Journée porte ouverte – Môm’Nantes – Môm’Nantes Nantes, 14 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre et gratuite En famille, Jeune Public, Tout public – Age maximum : 99

Quoi de mieux pour commencer l’été qu’un après-midi sous le soleil de Môm’Nantes ?Au programme : De la musique, de la bonne humeur, un buffet de smoothies maison, et surtout des ateliers artistiques !Toute l’équipe de l’antenne se réunit pour vous accueillir ce jour.Venez nombreux.ses, c’est l’occasion de présenter Môm’Nantes à vos familles et vos ami.es !

Môm’Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100