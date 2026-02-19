Journée porte ouverte pêche à l’étang de Sauge

Etang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Journée Porte Ouverte à l’étang de Sauge !

Au programme

Pêche gratuite pour la journée, petits et grands.

Visite de la pagode.

Buvette et restauration avec Cédric du Fantastic.

Venez en famille, entre amis ! .

Etang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 93 08 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée porte ouverte pêche à l’étang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux