Journée porte ouverte pêche à l’étang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac
Gratuit
2026-03-01
Journée Porte Ouverte à l’étang de Sauge !
Au programme
Pêche gratuite pour la journée, petits et grands.
Visite de la pagode.
Buvette et restauration avec Cédric du Fantastic.
Venez en famille, entre amis ! .
Etang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 93 08 50
