Journée porte ouverte Perfecto Breizh Saint-Malo

Journée porte ouverte Perfecto Breizh

1 Rue du Docteur Jean Thibouméry Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23

Perfecto Breizh vous proposer de participer à l’un de leurs 4 ateliers autour des métiers de la communication appliqués à vos domaines

1- Webmarketing

Faire c’est bien, le faire savoir c’est indispensable.

Comment booster votre visibilité auprès de vos clients ?

Horaires

9h20 9h40 ou 14h20 14h40

2- Webdesign

C’est peut-être un détail pour vous mais pour vos utilisateurs ça veut dire beaucoup.

Horaires

9h50 10h10 ou 14h50 15h10

3- Image

Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une bonne impression.

Horaire

10h20 10h40 ou 15h20 15h40

4- Hébergement

Pourquoi héberger ses données

en Europe ?

Horaires

10h50 11h10 ou 15h50 16h10

Inscription obligatoire.

Places limitées. .

1 Rue du Docteur Jean Thibouméry Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

