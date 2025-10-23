Journée porte ouverte Perfecto Breizh Saint-Malo
Journée porte ouverte Perfecto Breizh Saint-Malo jeudi 23 octobre 2025.
Journée porte ouverte Perfecto Breizh
1 Rue du Docteur Jean Thibouméry Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
2025-10-23
Perfecto Breizh vous proposer de participer à l’un de leurs 4 ateliers autour des métiers de la communication appliqués à vos domaines
1- Webmarketing
Faire c’est bien, le faire savoir c’est indispensable.
Comment booster votre visibilité auprès de vos clients ?
Horaires
9h20 9h40 ou 14h20 14h40
2- Webdesign
C’est peut-être un détail pour vous mais pour vos utilisateurs ça veut dire beaucoup.
Horaires
9h50 10h10 ou 14h50 15h10
3- Image
Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une bonne impression.
Horaire
10h20 10h40 ou 15h20 15h40
4- Hébergement
Pourquoi héberger ses données
en Europe ?
Horaires
10h50 11h10 ou 15h50 16h10
Inscription obligatoire.
Places limitées. .
1 Rue du Docteur Jean Thibouméry Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
